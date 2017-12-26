Путина официально выдвинули кандидатом в президенты

Президента России Владимира Путина официально выдвинули на выборы главы государства в 2018 году.

В собрании инициативной группы, которое прошло в Москве на ВДНХ, участвовали около 600 человек. В их числе, помимо чиновников, артист балета Николай Цискаридзе, режиссер Владимир Хотиненко, актеры Михаил Боярский и Владимир Машков, дизайнер Валентин Юдашкин, пианист Денис Мацуев, резиденты Comedy Club Гарик Харламов и Михаил Галустян, советский хоккеист Владислав Третьяк и чемпион мира по смешанным боевым искусствам Федор Емельяненко. Перед началом собрания его участникам показали фильм Оливера Стоуна "Путин" и киноленту Алексея Пиманова "Крым".

Путин на своем выдвижении не был. В Кремле отсутствие президента на собрании инициативной группы в его поддержку ранее объяснили "загруженностью графика". По данным государственных информагентств, в момент своего выдвижения Путин "подводил итоги года" на встрече с членами правительства. Перед этим он встретился с детьми, которые приехали на Кремлевскую елку. Глава государства, в частности, рассказал детям, что ему несложно управлять Россией. "Потому что там живут такие ребятишки, как вы", – заявил Путин.

Путину 65 лет. Он руководит Россией с конца 1999 года. 13 лет он провел на посту президента страны, еще четыре года – в должности главы российского правительства.