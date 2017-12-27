Facebook заблокировал аккаунты Кадырова из-за санкций США

Страница главы Чечни Рамзана Кадырова в Facebook заблокирована из-за санкций США. Об этом сообщает портал "Медиазона" со ссылкой на пресс-службу социальной сети.



По словам представителя Facebook, компания была обязана заблокировать аккаунт Кадырова. Причиной для этого стало внесение главы Чечни в список "граждан особых категорий и запрещенных лиц США". Кадыров назвал блокировку своих аккаунтов "мышиной возней".

Официальные страницы главы Чечни в Instagram и Facebook были заблокированы 23 декабря. Перед этим Кадыров был внесен США в санкционный список по так называемому "закону Магнитского". Кадырова обвинили в причастности к нарушениям прав человека в республике.



После блокировки аккаунтов в Facebook и Instagram чеченский лидер объявил о переходе в другую соцсеть – Mylistory, которая выглядит как копия старой версии Instagram в золотом цвете.