Facebook заблокировал аккаунты Кадырова из-за санкций США

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Страница главы Чечни Рамзана Кадырова в Facebook заблокирована из-за санкций США. Об этом сообщает портал "Медиазона" со ссылкой на пресс-службу социальной сети.
По словам представителя Facebook, компания была обязана заблокировать аккаунт Кадырова. Причиной для этого стало внесение главы Чечни в список "граждан особых категорий и запрещенных лиц США". Кадыров назвал блокировку своих аккаунтов "мышиной возней".
Официальные страницы главы Чечни в Instagram и Facebook были заблокированы 23 декабря. Перед этим Кадыров был внесен США в санкционный список по так называемому "закону Магнитского". Кадырова обвинили в причастности к нарушениям прав человека в республике.
После блокировки аккаунтов в Facebook и Instagram чеченский лидер объявил о переходе в другую соцсеть – Mylistory, которая выглядит как копия старой версии Instagram в золотом цвете.
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