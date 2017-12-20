США внесли главу Чечни Рамзана Кадырова в "список Магнитского"

Министерство финансов США внесло главу Чечни Рамзана Кадырова в "список Магнитского". Об этом сообщается на сайте ведомства. По версии Минфина, Кадыров несет ответственность за внесудебные казни, пытки и другие нарушения прав человека.

Кроме того, в обновлённый санкционный список попал начальник отдела полиции в чеченском городе Аргун Аюб Катаев. Его подозревают в преследованиях и пытках геев в республике.

В список также вошли россияне Андрей Павлов, Алексей Шешеня и Юлия Майорова.

"Акт Магнитского" принят Конгрессом США в конце 2012 года. Своя версия "закона Магнитского" есть также в Великобритании. Аналогичный закон в ноябре приняли власти Канады и Литвы.

Документ назвали в память о юристе фонда Hermitage Capital Сергее Магнитском. Он раскрыл схему крупных хищений из российского бюджета. Российские власти обвинили юриста в уклонении от уплаты налогов. Он умер в московском следственном изоляторе в 2009 году.

В "список Магнитского" включают людей, которые, по мнению властей США, причастны к коррупции и нарушению прав человека.