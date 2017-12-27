В Израиле состоялся выпуск новых пилотов военно-воздушных сил

На базе израильских военно-воздушных сил Хатцерим в пустыне Негев, недалеко от города Беэр-Шева, в среду состоялся выпуск новых военных пилотов.

В церемонии принял участие премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, а также командующий ВВС Израиля генерал-майор Амир Эшель, министр обороны Авигдор Либерман и начальник штаба генерал-лейтенант Гади Эйзенкот.

В ходе церемонии состоялось авиашоу с показом возможностей израильской авиатехники. ВВС Израиля считаются одними из самых сильных в мире.