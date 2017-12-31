Итоги года: биткоин, маркетинг, протест

Что изменилось в мире и обществе с точки зрения молодых людей
Что изменилось в мире и обществе с точки зрения молодых людей рассказывают активист движения "Весна" Арман Туганбаев, руководитель маркетинга студии Junto Вадим Орлов и генеральный директор криптовалютного фонда Nakamoto Capital Николай Ермаков и другие.
Ведут программу Тамара Ляленкова и Святослав Элис.
Первый раз в эфире в воскресенье, 31 января в пять часов вечера.
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