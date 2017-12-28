Жертвами взрывов в Кабуле стали 40 человек, десятки ранены

Жертвами теракта в Кабуле стали 40 человек, еще около 30 – ранены. Среди погибших – женщины и дети. Такие данные приводят в Министерстве внутренних дел Афганистана.

В четверг смертник подорвал себя у зданий информационного агентства "Голос Афганистана" и культурного центра, где в это время проходило собрание. Как сообщают местные СМИ, после взрыва нападавшие бросили в здание гранаты.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Запрещенное в России движение "Талибан" причастность к атакам ранее отвергло.