В Казахстане подписан закон о запрете анонимных комментариев в интернете

В Казахстане запретили анонимные комментарии в интернете. Соответствующий закон подписал президент Нурсултан Назарбаев. Теперь пользователей Сети обяжут проходить регистрацию через портал электронного правительства Казахстана или при помощи смс.

В правительстве страны считают, что новые меры помогут бороться с оскорблениями и разжиганием межнациональной и религиозной розни в интернете. Власти настаивают: новые правила не запретят пользователям использовать псевдонимы, однако сайтам все равно будет известно, кто именно зарегистрирован под вымышленным именем.

Критики поправок в закон считают, что механизм авторизации не будет работать. Владельцам сайтов и телефонным операторам придется вносить технические изменения за свой счет. Также существуют опасения, что нововведения приведут к росту числа политических уголовных дел. За критику политического руководства в Казахстане могут осудить на два года лишения свободы, за распространение "семейных и личных тайн" – семь лет тюрьмы.