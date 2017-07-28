За 5 лет в России заблокированы 275 тысяч интернет-ресурсов

За последние пять лет Роскомнадзор заблокировал около 275 интернет-ресурсов. Согласно статистике, опубликованной в пятницу агентством ТАСС, доступ примерно к 100 тысячам из них был закрыт решением суда.

Основными причинами блокировки названы пропаганда наркотиков, азартные игры, распространение детской порнографии и призывы к самоубийству. При этом в ведомстве подчеркнули, что значительная часть блокировок была связана с социальными сетями.

178 тысяч адресов были, напротив, исключены из реестра Роскомнадзора после удаления "запрещенной информации".

Федеральный закон об ограничении доступа к сайтам с запрещенной в России информацией был подписан президентом России Владимиром Путиным пять лет назад. За время его действия надзорное ведомство неоднократно подвергалось критике сторонников свободного распространения информации в интернете.

За последние годы Роскомнадзор также неоднократно блокировал сайты некоммерческих организаций и интернет-изданий, а также мессенджеры, социальную сеть LinkedIn и несколько крупнейших российских торрент-трекеров.