Специальный докладчик ООН по ситуации в Мьянме призвала Россию и Китай осудить нарушения прав человека в стране. Янги Ли заявила, что международное сообщество должно для этого оказать давление на Москву и Пекин. В результате конфликта в Мьянме более 650 тысяч мусульман-рохинджа были вынуждены бежать в соседний Бангладеш.

Саму Янги Ли на прошлой неделе не пустили в Мьянму: власти страны отказались от сотрудничества с представителем ООН. Ранее США, Евросоюз и Организация исламского сотрудничества осудили военную операцию властей Мьянмы в регионе, где проживает этническое меньшинство.

По данным "Врачей без границ", почти 7 тысяч мусульман-рохинджа погибли из-за притеснений. Власти утверждают, что погибли лишь 400 человек, а большинство из них якобы были экстремистами.

Китай и Россия ранее заявляли, что "вмешательство во внутренние дела Мьянмы" не поможет в решении конфликта. В сентябре в России прошли несколько акций в поддержку народности рохинджа. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что выступит против позиции российских властей, если власти "поддержат шайтанов" в конфликте.