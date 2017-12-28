Домой к пропавшему лидеру ОПР Бажутину пришли судебные приставы

В Санкт-Петербурге домой к пропавшему лидеру Объединения перевозчиков России (ОПР) Андрею Бажутину пришли судебные приставы, чтобы доставить его в суд по делу о неуплате штрафа. Об этом написал в твиттере правозащитник Динар Идрисов. По его словам, приставы "ломились" в квартиру, перепугали его детей и соседей. Они утверждали, что Бажутин вышел из спецприемника и прячется дома.

26 декабря лидера ОПР, возглавляющего протесты дальнобойщиков против системы "Платон", должны были освободить из-под административного ареста. Однако прямо на территории спецприемника активиста посадили в полицейскую машину и увезли в неизвестном направлении. Позже выяснилось, что его доставили в отдел полиции, где составили протокол за несостоявшийся автопробег 15 апреля. Утром 27 декабря Бажутина доставили в Смольнинский районный суд, после чего он пропал.

Правозащитник Динар Идрисов считает, что Бажутина вывезли в другой суд, вновь арестовали и содержат в одном из спецприемников Ленинградской области.

12 декабря Андрея Бажутина арестовали по обвинению в управлении автомобилем без прав, которых его лишили после акций протеста против строительства платной магистрали в Петербурге.

1 декабря возглавляемое Бажутиным Объединение перевозчиков России, выступающее против введения сбора для дальнобойщиков через систему "Платон", было признано иностранным агентом.