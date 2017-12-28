В Петербурге и Новгороде закрывают камеры хранения в магазинах

В нескольких магазинах Санкт-Петербурга и Новогорода закрывают или демонтируют камеры хранения вещей. В результате взрыва в петербургском супермаркете 27 декабря пострадали 13 человек. Самодельную бомбу с поражающими элементами оставили в камере хранения.

По данным Интерфакса, ночью из всех магазинов сети "Перекресток" в Санкт-Петербурге убрали камеры хранения. Издание "Новгород.ру" сообщает, что в некоторых супермаркетах города камеры хранения заклеены скотчем. Администрация объяснила это "техническими причинами".



Уголовное дело о взрыве возбуждено по статье "Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом". Следователи ничего не сообщают о подозреваемых и возможных мотивах. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.