Полиция задержала оппозиционера Илью Яшина

В Москве полиция задержала оппозиционного политика Илью Яшина. Как сообщил сам Яшин, его везут в ОВД Красносельского района Москвы. Политик возглавляет совет депутатов этого района.

24 декабря Яшин организовал акцию "День свободных выборов". Акция была запланирована как районный праздник, однако мэрия, а вслед за ней прокуратура и Мосгорсуд объявили ее незаконной. Полиция обещала пресечь ее проведение. В итоге мероприятие прошло без задержаний. После акции на Яшина составили протокол об административном правонарушении.

На следующий день после акции домой к родителям оппозиционера пришли полицейские. По словам самого Яшина, полицейские не объяснили, в связи с чем разыскивают его, а лишь сказали, что им поручено установить его местонахождение.