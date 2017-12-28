СМИ: главу карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева перевезли в Москву

Председателя карельского "Мемориала" историка Юрия Дмитриева перевезли в Москву под конвоем. Об этом сообщает "Новая газета". По данным корреспондента издания, Дмитриева сопровождали трое мужчин в гражданской одежде.

Ранее стало известно, что историка отпустят под подписку о невыезде в четверг, 28 января. Городской суд Петрозаводска отказался продлевать арест Юрия Дмитриева. Его направили на психиатрическое обследование в институте имени Сербского в Москве – на этом лечебном учреждении настояли адвокаты.

​61-летнего историка Юрия Дмитриева арестовали в декабре 2016 года. Его обвиняют по статье об "изготовлении фотографий порнографического характера" за снимки приемной дочери. Сам историк утверждает, что он фотографировал девочку для наблюдения за ее физическим развитием и отчетов перед органами опеки. Повторная экспертиза не признала эти снимки порнографией.