Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Новости

СМИ: главу карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева перевезли в Москву

Юрий Дмитриев

Председателя карельского "Мемориала" историка Юрия Дмитриева перевезли в Москву под конвоем. Об этом сообщает "Новая газета". По данным корреспондента издания, Дмитриева сопровождали трое мужчин в гражданской одежде.

Ранее стало известно, что историка отпустят под подписку о невыезде в четверг, 28 января. Городской суд Петрозаводска отказался продлевать арест Юрия Дмитриева. Его направили на психиатрическое обследование в институте имени Сербского в Москве – на этом лечебном учреждении настояли адвокаты.

​61-летнего историка Юрия Дмитриева арестовали в декабре 2016 года. Его обвиняют по статье об "изготовлении фотографий порнографического характера" за снимки приемной дочери. Сам историк утверждает, что он фотографировал девочку для наблюдения за ее физическим развитием и отчетов перед органами опеки. Повторная экспертиза не признала эти снимки порнографией.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG