Историка Юрия Дмитриева 28 января отпустят из-под ареста

Городской суд Петрозаводска отказался продлевать арест историка Юрия Дмитриева с 28 января 2018 года. В этот день его отпустят под подписку о невыезде. Об этом сообщило интернет-издание "Петрозаводск говорит".

В среду суд отправил Дмитриева на психиатрическое обследование. Он будет проходить его в институте имени Сербского в Москве – на этом лечебном учреждении настояли адвокаты. Также суд удовлетворил просьбу прокуратуры провести еще одну экспертизу снимков обнаженной дочери обвиняемого. Ранее повторная экспертиза не признала эти снимки порнографией.

​61-летнего историка Юрия Дмитриева арестовали в декабре 2016 года. Его обвиняют по статье об "изготовлении фотографий порнографического характера" за снимки приемной дочери. Сам историк утверждает, что он фотографировал девочку для наблюдения за ее физическим развитием и отчетов перед органами опеки.

"Мемориал" признал Дмитриева политзаключенным. Правозащитники считают, что уголовное дело в отношении историка "имеет политический мотив и нацелено на то, чтобы активист прекратил свою деятельность по увековечиванию памяти жертв сталинских репрессий".

В защиту Дмитриева, в том числе перед президентом России Владимиром Путиным, многократно выступали российские общественные и культурные деятели.