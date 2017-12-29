11 лыжников из России отстранены от международных соревнований

Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила от участия в международных соревнованиях 11 российских лыжников, ранее дисквалифицированных Международным олимпийским комитетом (МОК). Об этом говорится в пресс-релизе федерации. Среди отстраненных от соревнований лыжников, в частности, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Александр Легков, Евгения Шаповалова.

В FIS также заявили, что поддерживают усилия МОК по допуску части российских спортсменов к участию в Олимпийских играх в Южной Корее в 2018 году под нейтральным флагом.

В пресс-релизе отмечается, что FIS не стала приостанавливать деятельность Ассоциации лыжных видов спорта России за допинговые нарушения, но вынесла предупреждение и оставила за собой право принимать дополнительные меры. При этом запланированные в России соревнования по лыжному спорту и сноуборду под эгидой FIS будут проводиться согласно календарю.

Международный олимпийский комитет 5 декабря отстранил сборную России от участия в Олимпиаде-2018. В МОК на основании двух расследований сочли доказанным фактом, что Кремль организовал систему применения допинга в спорте. По решению МОК также был дисквалифицирован Олимпийский комитет России. Российским спортсменам, которые доказали, что не применяли допинг, разрешили соревноваться под нейтральным флагом.