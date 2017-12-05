МОК объявит решение об участии России в Олимпиаде-2018

На заседании исполкома Международного олимпийского комитета в Лозанне, ожидается объявление решения об участии российской сборной в зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане (Южная Корея).

В преддверии голосования самыми вероятными вариантами развития событий считалось полное отстранение от Игр всех членов сборной России и допуск к участию в Олимпиаде "чистых" атлетов, то есть тех, чьи имена не связаны с большим допинговым скандалом, разразившимся в последнее время. Во втором случае речь шла бы о нейтральном статусе спортсменов – они выступали бы под олимпийским флагом.

Расследование применения допинга уже обернулась для российского спорта драматическими последствиями. Комиссия МОК аннулировала результаты 25 атлетов-участников сочинской Олимпиады 2014 года. Россия потеряла 11 медалей и с первого места в медальном зачете опустилась на шестое. Несколько российских спортсменов дисквалифицированы пожизненно.