The Guardian: соцсетям грозят санкции из-за вмешательства России

Facebook и Twitter столкнутся с санкциями, если не предоставят парламенту Великобритании данные о вероятном вмешательстве России в референдум по выходу страны из Евросоюза. Об этом заявил глава парламентского комитета по культуре, СМИ и спорту Дамиан Коллинз, сообщает газета The Guardian. По данным издания, соцсети должны ответить на запрос парламента о "российской дезинформационной кампании", проводимой на их платформах, до 18 января.

Одним из вариантов санкций против Facebook и Twitter, по словам Коллинза, может стать ограничение на рекламу в соцсетях. The Guardian отмечает, что это первый случай, связанный с угрозой санкций соцсетям со стороны Коллинза, хотя ранее депутат уже высказывал свое недовольство взаимодействием с компаниями. В частности, в одном из своих писем в Twitter Коллинз писал, что парламент получал больше информации о вмешательстве России в референдум от журналистов, нежели от руководства соцсети.

Парламент Великобритании потребовал провести расследование возможного влияния России на итоги референдума по Брекзиту через соцсети в октябре. В середине декабря Facebook сообщил, что владельцы российских учетных записей в преддверии референдума по выходу Великобритании из ЕС закупили три рекламных объявления на сумму 97 центов США. Перед референдумом эти объявления опубликовали 200 новостных лент. В середине ноября в Twitter заявили, что российские пользователи распространили почти 45 тысяч сообщений о Брекзите в течение 48 часов во время референдума. В британском парламенте тогда сказали, что активность в российском сегменте Twitter во время Брекзита является доказательством вмешательства России в референдум.

Москва свое вмешательство в дела иностранных государств категорически отвергает.