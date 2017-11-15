The Times: Россия вмешивалась в референдум о Брекзите через Twitter

Российские пользователи Twitter распространили почти 45 тысяч сообщений о Брекзите в течение 48 часов во время прошлогоднего референдума о выходе Великобритании из Евросоюза. Об этом сообщает The Times.

По данным издания, пик активности владельцев учетных записей пришелся на день голосования – 23 июня и день объявления результатов – 24 июня. The Times утверждает, что в большинстве случаев записи призывали британцев голосовать за выход страны из ЕС. Всего, по подсчетам журналистов, в информационной кампании во время референдума в Великобритании было задействовано более 155 тысяч российских аккаунтов Twitter.

В британском парламенте полагают, что активность в российском сегменте Twitter во время Брекзита является доказательством вмешательства России в референдум.

Ранее газета The Telegraph сообщила, что российские хакеры в течение 2016 года совершали атаки на британские СМИ, телекоммуникационный и энергетический секторы.

Накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в распространении дезинформации, вмешательстве в выборы в других странах и попытках подорвать европейские демократические режимы.

Ранее власти некоторых европейских стран и США обвинили Россию в причастности к кибератакам на важные государственные объекты. В Соединенных Штатах ведется расследование вмешательства России в выборы 2016 года. Москва отвергает причастность российских властей к кибератакам.