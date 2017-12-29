В семи регионах России прошли эвакуации из-за звонков о бомбах

В торговых центрах Томска, Иркутска, Ижевска, Хабаровска, Пензы, Омска и Кемерова 29 декабря полиция провела массовую эвакуацию людей после анонимных звонков об угрозах взрывов. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источники. В Иркутске также проверили аэропорт. Ни одно из сообщений о минировании пока не подтвердилось.

На прошлой неделе из-за анонимных звонков о взрывных устройствах были эвакуированы учебные заведения, больницы и торговые центры в Москве, Ставрополе, Черкесске и Петропавловске-Камчатском.

Согласно данным правоохранительных органов, с 10 сентября этого года в России от действий "телефонных террористов" пострадали более двух миллионов человек.

20 декабря Государственная дума России приняла закон, который ужесточает наказание за "телефонный терроризм". Теперь за ложные сообщения о теракте предусмотрено лишение свободы сроком от трех до десяти лет.