В среду в четырёх городах России прошли массовые эвакуации людей после звонков о минировании. В Москве, Ставрополе, Черкесске и Петропавловске-Камчатском из-за анонимных сообщений о взрывных устройствах эвакуированы учебные заведения, больницы и торговые центры.



В Москве после звонков о минировании эвакуирована Научная библиотека МГУ. Так же неизвестные сообщили о взрывных устройствах в Госдуме и здании журфака МГУ. Об этом сообщает агентство Москва со ссылкой на собственный источник.



Из-за сообщений о минировании эвакуировано шесть школ в Ставрополе. Кроме того эвакуации прошли в больницах, на рынках и в торговых центрах города. Как сообщает агентство Интерфакс, часть учреждений уже проверено, факты минирования не подтвердились.



В Черкесске с промежутком в десять минут поступили звонки о минировании школы, торгового центра и гостиницы. Часть объектов уже проверена оперативниками, информация о взрывных устройствах не подтвердилась.

Несколько социальных учреждений и торговых центров были эвакуированы в Петропавловске-Камчатском. По информации агентства РИА Новости на местах уже работают оперативные группы ФСБ, кинологов, полиции и взрывотехников.



Согласно данным правоохранительных органов с 10 сентября этого года в России от действий "телефонных террористов" пострадало более двух миллионов человек. Первые массовые эвакуации прошли в Омске и Стерлитамаке.