Полиция возбудила дело о грабеже после избиения эколога

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Грабеж с применением насилия, не опасного для жизни" в связи с нападением на краснодарского эколога Андрея Рудомаху. Об этом сообщает интернет-портал "Медиазона".

О нападении на активистов общественной организации "Экологическая вахта по Северному Кавказу", координатором которой является Рудомаха, стало известно накануне. "Медиазона" отмечает, что незадолго до происшествия участники "Эковахты" проводили инспекцию части Черноморского побережья в Краснодарском крае. Экологи уверяют, что территория принадлежит однокурснику президента Владимира Путина Николаю Егорову. По информации активистов, там ведется незаконное строительство винного завода.

Рядом со стройкой у экологов возник конфликт с охраной, которая потребовала удалить кадры съемки. Активисты отказались это сделать и отправились домой к одному из участников "Эковахты". Там экологов ждали неизвестные в балаклавах. Они распылили газ из баллончиков, а Рудомаху жестоко избили. Из автомобилей экологов украли документы и аппаратуру. По информации издания "Кавказский узел", Рудомаха связывает нападение с проводимой незадолго до инцидента съемкой.

В сентябре 2016 года Министерство юстиции России включило "Экологическую вахту по Северному Кавказу" в реестр НКО – иностранных агентов. Политической деятельностью ведомство посчитало участие членов "Эковахты" в публичных мероприятиях, посвященных защите экологических прав граждан при застройке в городах зеленых зон.

"Экологическая вахта по Северному Кавказу" – российская некоммерческая организация, с 1997 года занимающаяся охраной окружающей среды региона. Она объединяет активистов Республики Адыгея, Краснодарского края, Ростовской области, Ставропольского края, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии.