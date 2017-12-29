Вечером 28 декабря в Краснодаре трое неизвестных избили активистов из "Экологической вахты по Северному Кавказу". Координатор организации Андрей Рудомаха с переломом костей черепа и сотрясением мозга госпитализирован, возбуждено уголовное дело. По словам пострадавших, у них похищено имущество на 50 тысяч рублей, которое было в украденных из машины двух сумках. Речь идет о фотоаппарате, одежде, документах и банковских картах.

Сильно избитый эколог Андрей Рудомаха, который находится сейчас в больнице, говорит, что нападавшие были выше его ростом, крепкого телосложения, низ лица прикрыт воротом от водолазки, чтобы были видны только глаза и лоб.

– Меня вырубили сразу, кастетом, я упал и какое-то время был без сознания. Но опознать мы их все равно сможем, поскольку есть видео, которое сняла камера на доме, – говорит Рудомаха Радио Свобода. – Они нас ждали какое-то время, соседи сказали, что они где-то около часа крутились возле дома, даже картоночки остались, на которых они сидели... Мне кажется, что без спецслужб тут не обошлось, потому что сама охрана строящегося огромного шале, куда мы ездили, чтобы зафиксировать незаконную вырубку леса, не смогла бы нас так отследить.

Адвокат Алексей Аванесян, который вызвал полицию на место избиения экологов, не сомневается, что напали на них, чтобы похитить отснятые материалы.

– Действовали они слаженно: один кастетом Рудамаху вырубил, другой балончиком с газом в лицо брызгал, третий отпугивал ребят от машины. Пока они очухались, те уже залезли в багажник и похитили, что хотели, – говорит Аванесян. – Уголовное дело возбудят, потому что тут все очевидно. У Андрея перелом костей черепа, а это могут серьезные последствия, да и материальный ущерб причинен немаленький.

В итоге в пятницу днем уголовное дело возбудили по п.п. "а", "г", ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия).

По словам Андрея Рудомахи, на стройку нового очень крупного объекта они наткнулись случайно, еще в начале декабря, когда ездили в село Криница под Геленджиком по поводу другого объекта.

– Мы туда ездили по другому поводу, с другой инспекцией. Я просто увидел, что на снимках появились какие-то новые вырубки, и решил проверить. Мы туда пошли, и там обнаружилась огромная территория, огороженная забором, а это территория лесного фонда, несколько гектаров. Мы туда проникли, а там внутри виноградники. К виноградникам у нас нет претензий, это земли сельхозназначения. А рядом с виноградниками в лесном фонде без всяких согласований, даже без аренды началась глобальная стройка – уже вырублены большие площади, нарезаются дороги. Мы предполагаем, что там будет резиденция. Там уже даже построили церковь, есть спуск к реке. Я думаю, что там со временем и морская часть появится. Это планируется очередная резиденция высокопоставленных лиц с захватом земель общего пользования.

– Вам удалось выяснить, для кого эта резиденция строится?

Это надо остановить. Иначе еще один кусок побережья у нас окажется приватизированным

– За этим стоит Николай Егоров, это очень известный адвокат, однокурсник Владимира Путина. Директор там другой, но это технический человек, а реальный владелец Егоров. (В адвокатском бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" по телефону комментировать, действительно ли там строится шале для Егорова, отказались, официальный запрос Радио Свобода пока остался без ответа. – РС). Там грузовиками возится цемент и бетон, строится винзавод. И все это в одном комплексе. То, что они строят на сельхозземлях – винзавод, виноградники – это дело хорошее, но то, что они прихватили еще и земли лесного фонда, загородили их, вырубают, застраивают... Там раньше проходили тропы, по которым люди ходили. Сейчас все это перегорожено. Именно поэтому мы туда поехали, чтобы факты зафиксировать и придать огласке, писать обращения в разные органы. Это надо остановить. Иначе еще один кусок побережья у нас окажется приватизированным.

– Это территория с выходом к морю?

– Пока выхода к морю нет. Но там есть щель. И в этой щели сделаны бетонные дорожки. Думаю, что следующий этап – они захватят кусок побережья. Сейчас это общественная территория, там пляж. Нападавшим нужно были материалы, которые мы сумели снять на даче, чтобы оно не попало в широкий свет.

В сентябре 2016 года Минюст включил "Экологическую вахту по Северному Кавказу" в реестр "иностранных агентов", что сильно осложнило работу экологов. Председатель правления Краснодарской краевой общественной организации "Южный экологический фронт" Михаил Абрамян надеется, что коллег в ближайшее время из этого списка уберут.

Чиновники так и говорят: поедешь смотреть такую-то дачу на побережье, мы у тебя офис заберем

– Насколько я знаю, Минюст закончил очередную проверку "Эковахты" и не обнаружил никаких иностранных вливаний в их деятельности. Мы все надеемся, что теперь наконец-то "Эковахту" вычеркнут из этого подлого списка. Ярлык "иностранного агента" очень сильно осложняет жизнь. Даже если взять по СМИ – они во всех органах власти принимают решение, чтобы не пускать к работе законодательные органы власти представителей СМИ, являющихся иностранными агентами. Точно так же и с общественными организациями – не дают грантов местных, правительственных, региональных, не дают совершать определенные действия, направленные на защиту экологии. При каждом удобном случае пытаются уколоть этим самым, назвав иностранным агентом, чуть ли не врагом России, – рассказывает Абрамян. – И чем теперь запомнится год экологии в России, которым был объявлен 2017-й? Вот этим избиением Андрея Рудомахи он и запомнится. Ведь запоминается обычно первое и последнее. Первое – это то, что президент Путин объявил год экологии, второе – что избили известного эколога Андрея Рудомаха. У меня тоже своя организация, мы работаем совместно. И хотя "Южный экологический фронт", где я работаю, не является иностранным агентом, но нас постоянно шпыняют, не дают офис продлевать. У меня муниципальное помещение. И чиновники каждый раз нас терроризируют. Так и говорят: если поедешь смотреть такую-то дачу на побережье, то мы у тебя офис заберем.

– Была хоть какая-то в помощь в год экологии со стороны власти?

– Никакой абсолютно помощи! Они гранты распределили по своим подконтрольным организациям, краевые гранты и президентские. А тем, кто реально выезжает на объекты, борется с Генпланом, с загрязнением рек, со свалками, с похищением песка в реках, таким как мы, никакого содействия со стороны органов власти вообще нет. Может помочь только губернатор Вениамин Кондратьев. Но губернатор говорит, а подчиненные не хотят ничего делать. Если взять всю историю личного сотрудничества "Эковахты" и губернатора, во всех моментах губернатор всегда занимал сторону людей. Как только через посредников начинаются какие-то контакты, то вся помощь просто сводится к нулю.

Чем еще запомнится уходящий год экологии? Например, тем, что Минприроды убрало из новой редакции Красной книги России ряд редких и исчезающих животных, представляющих коммерческий интерес для охотников. А перед этим из комиссии, составлявшей списки охраняемых видов, которые требовалось внести в Красную книгу, убрали специалистов по этим животным, заменив их охотниками. Так же он запомнится запахами сероводорода и гнилой капусты в Москве, выбросами рутения в Челябинской области и многочисленными запретами митингов в защиту природы по всей стране.