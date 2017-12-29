"Исламское государство" признало ответственность за взрыв в Петербурге

Террористичекая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв в супермаркете "Перекресток" в Петербурге. Об этом сообщает SITE Intelligence Group, которая занимается мониторингом деятельности террористов. ("Исламское государство" запрещёно в России.)

Взрыв в супермаркете "Перекресток" произошёл вечером 27 декабря. Самодельное взрывное устройство, сработало в камере хранения. Его мощность оценили в двести граммов в тротиловом эквиваленте. Пострадали 17 человек, 11 из них госпитализированы.

"Фонтанка" опубликовала видеозапись, на которой виден предполагаемый подозреваемый. Примерно за полчаса до взрыва в магазин вошёл мужчина в зеленой куртке с капюшоном, который приехал на маршрутном такси. Он оставил в камере хранения рюкзак, провёл полторы минуты в торговом зале и вышел без рюкзака.