В Иране ожидают обращения президента в связи с беспорядками

Президент Ирана Хасан Роухани выступит с обращением к стране 31 декабря после того, как три дня продолжаются антиправительственные уличные протесты, начавшиеся из-за повышения цен. По меньшей мере двое демонстрантов погибли, а власти предупредили об ответе "железным кулаком". Эхсан Бодаги из правительственной ежедневной газеты "Иран" написал сказал в твиттере, что Роухани расскажет в своем выступлении о последних событиях. Он не сообщил никаких подробностей выступления, ни о времени, когда президент будет говорить.

Демонстрации, которые начались 28 декабря, усилились и распространились в течение последующих трех дней, являются самой большой и серьезной проблемой для властей начиная с 2009 года, после того как прошли выборы президента Махмуда Ахмадинежада, вызвавшие в иранском обществе протесты. Роухани был переизбран в мае частично из-за обещаний гарантировать права на свободу выражения и собрания.

Агентство Mehr приводит слова Хабиболлы Ходжастепура, заместителя губернатора провинции Лорестан, о том, что 31 декабря незаконное собрание в западном городе Доруд привело к столкновениям, в ходе которых двое граждан были убиты. Он утверждал, что полиция и служба безопасности выстрелов не делали. "Мы нашли доказательства участия врагов революции, групп Такфири и иностранных агентов в этом столкновении", – заявил он позже, выступая на государственном телевидении. Такфири – это термин, используемый для обозначения суннитских боевиков, особенно джихадистов из экстремистской группировки "Исламское государство", запрещенной в России и других странах.

Правительство Ирана продолжает возлагать ответственность за беспорядки на иностранных подстрекателей и агентов.