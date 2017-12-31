Южная Корея перехватила еще одно судно с нефтепродуктами для КНДР

Власти Южной Кореи перехватили судно под флагом Панамы, подозреваемое в перевозке нефтепродуктов в Северную Корею в нарушение международных санкций. Об этом говорится в сообщении таможенного ведомства страны в воскресенье.

Захват был вторым, который предъявила Южная Корея в течение нескольких дней. За последнее время ООН активизирует усилия по прекращению поставок топлива и горюче-смазочных материалов в КНДР после проведения Пхеньяном испытаний ядерной бомбы и баллистических ракет.

Корабль "КОТИ" был задержан в порту Пхентайк-Данцзин, сообщил Reuters представитель таможенных властей, не уточняя деталей из-за деликатного характера проблемы. Порт находится на западном побережье Республики Корея, к югу от Инчхона. Представители морских властей также подтвердили задержание, которое, по их словам, было сделано недавно.

Судно может перевозить 5100 тонн нефти и имеет экипаж, состоящий из граждан Китая и Мьянмы, сообщает агентство "Ренхап", уточняя, что сотрудники разведки Южной Кореи и таможенники проводят совместный досмотр судна. Представитель министерства иностранных дел подтвердил это заявление, отказавшись предоставить подробную информацию. Ранее 29 декабря Южная Корея перехватила тайваньский танкер, пытавшийся доставить нефть в КНДР вопреки международным санкциям.