Власти Ирана угрожают манифестантам навести порядок "железной рукой"

В Иране растет напряженность на фоне масштабных протестов общественности. Первоначально иранцы вышли на улицы с социальной повесткой, однако вскоре стали требовать отставки верховного правителя Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Власти на этом фоне грозят "железным кулаком" и обещают, что возмутители спокойствия ответят перед законом. Протест координировался через мессенджер Telegram, большинство западных соцсетей в Иране заблокированы.

Десятки тысяч демонстрантов вышли на улицы иранских городов в четверг. По сообщениям западных агентств, волнения распространились на Тегеран. Протестующие скандировали имя шаха Резы, главного иранского реформатора в 20-м веке, династию которого сверг аятолла Хомейни. В 1979 году в Иране была провозглашена Исламская республика. Протесты последних дней оцениваются в Иране как самый крупный вызов властям со времени исламской революции.