В акциях протеста в Иране погибли более 10 человек

Более десяти человек погибли во время массовых протестов в Иране. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на иранское государственное телевидение.

В соцсетях появилась информация о том, что в гибели людей виноваты полицейские. Власти страны утверждают, что силовые структуры не открывали огонь по демонстрантам, и винят в гибели людей шиитских экстремистов и иностранных агентов.

По свидетельствам очевидцев, родственники задержанных демонстрантов в городе Машхад, начали акцию протеста у здания тюрьмы.

Президент США Дональд Трамп призвал к переменам в Иране. Трамп написал в твиттере, что следит за нарушениями прав человека в ходе протестов.

Массовые протесты начались в ряде иранских городов в 28 декабря. Изначально они были направлены против экономической политики Ирана и высокой стоимости жизни, затем участники протестов начали выражать недовольство правительством страны. Участники акций закидывали полицейских камнями и переворачивали машины.

30 декабря, в ходе протестов в Тегеране были задержаны 200 человек, 40 из которых власти назвали "предводителями незаконных собраний".

31 декабря власти Ирана заблокировали в стране социальную сеть Instagram и мессенджер Telegram, объяснив свое решение тем, что блокировка нужна "для поддержания мира и безопасности граждан".

Президент Ирана Хасан Роухани осудил проявления насилия и повреждения общественной собственности, однако призвал правительство "создавать возможности для законной критики и протестов".