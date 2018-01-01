Кадыров в стихах вызвал "солидного друга сразиться в снежки"

Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с новогодним поздравлением и прочитал стихотворение, в котором предложил неизвестному "солидному другу" сразиться в снежки и не злиться, если в него попадут. Видеозапись он опубликовал в социальной сети ВКонтакте, в мессенджере Telegram, а также в чеченской сети Mylistory.



Кадыров напоминает, что дал обещание прочитать стихотворение на Новый год и теперь его выполняет. "Слушайте и не говорите, что не слышали", — предупредил глава Чечни.

"Серебристый конь резвится на пушистом льду. Выходи в снежки сразиться в этом же году! И не злись, мой друг солидный, если попаду. Пусть останутся обиды в этом же году", — прочитал Кадыров. Он также поздравил своих подписчиков словами: "Аллаху Акбар, с Новым годом, с новым счастьем!"





Страницы Рамзана Кадырова в социальных сетях Facebook и Instagram были заблокированы 23 декабря. По словам представителя Facebook, компания была обязана заблокировать аккаунт Кадырова. Причиной для этого стало внесение главы Чечни в список "граждан особых категорий и запрещенных лиц США". Кадыров назвал блокировку своих аккаунтов "мышиной возней" и заявил, что не намерен возвращаться в эти социальные сети. Чеченский лидер объявил о переходе в другую соцсеть – Mylistory, которая выглядит как копия старой версии Instagram в золотом цвете.