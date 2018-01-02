Акунин опубликовал первую главу последнего романа о Фандорине

Писатель Борис Акунин сделал новогодний подарок читателям, опубликовав в фейсбуке первую главу своего последнего романа из серии "Приключения Эраста Фандорина". "Из нее вы узнаете, что произошло с героем в черном-черном городе", – написал Акунин.

Работу над романом Акунин закончил еще в октябре. Однако, по его словам, оставалось еще много технической работы – редактура, корректура и оформление.

В книге под названием "Не прощаюсь: Приключения Эраста Фандорина в ХХ веке" более 400 страниц. Она должна выйти 8 февраля 2018 года – в двадцатую годовщину первого романа цикла исторических детективов – "Азазель". Три из них: "Азазель", "Турецкий гамбит" и "Статский советник" были экранизированы.