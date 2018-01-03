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Археология

Прыжок в небо. Эфир в 21:05

Научный руководитель Московской школы управления «Сколково» Андрей Волков и вице-президент Федерации альпинизма России Иван Душарин: памяти Валерия Розова

11 ноября во время прыжка в костюме-крыле в Гималаях погиб легендарный российский бейсджампер Валерий Розов. Его жизнь и смерть – повод для разговора о том, что такое экстремальный спорт, для чего люди рискуют жизнью, и как человечество расширяет границы своего опыта.

Гости программы - Андрей Волков, научный руководитель Московской школы управления СКОЛКОВО и Иван Душарин, вице-президент Федерации альпинизма России, трехкратный покоритель Эвереста. Эфир в 21:05.

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    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Футурошок", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

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