Прыжок в небо. Эфир в 21:05

11 ноября во время прыжка в костюме-крыле в Гималаях погиб легендарный российский бейсджампер Валерий Розов. Его жизнь и смерть – повод для разговора о том, что такое экстремальный спорт, для чего люди рискуют жизнью, и как человечество расширяет границы своего опыта.

Гости программы - Андрей Волков, научный руководитель Московской школы управления СКОЛКОВО и Иван Душарин, вице-президент Федерации альпинизма России, трехкратный покоритель Эвереста. Эфир в 21:05.

