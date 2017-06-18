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Археология

Третий полюс

Вице-президент Федерации альпинизма в России Иван Душарин и заместитель генерального директора ГК "АльпИндустрия" Сергей Ковалев - о том, как Эверест превратился в коммерческий аттракцион

Из подвига одиночек восхождение на Эверест превратилось в коммерческую индустрию. Каждый год сотни альпинистов поднимаются на вершину, при этом десятки остаются на ней навсегда.

Что тянет людей на вершину мира, и как Эверест превратился в коммерческий продукт?

Гости программы - Иван Душарин, вице-президент Федерации альпинизма в России и Сергей Ковалев, заместитель генерального директора по маркетингу и развитию ГК "АльпИндустрия".

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    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Футурошок", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

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