Третий полюс

Вице-президент Федерации альпинизма в России Иван Душарин и заместитель генерального директора ГК "АльпИндустрия" Сергей Ковалев - о том, как Эверест превратился в коммерческий аттракцион
Из подвига одиночек восхождение на Эверест превратилось в коммерческую индустрию. Каждый год сотни альпинистов поднимаются на вершину, при этом десятки остаются на ней навсегда.
Что тянет людей на вершину мира, и как Эверест превратился в коммерческий продукт?
Гости программы - Иван Душарин, вице-президент Федерации альпинизма в России и Сергей Ковалев, заместитель генерального директора по маркетингу и развитию ГК "АльпИндустрия".
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