Третий полюс

Из подвига одиночек восхождение на Эверест превратилось в коммерческую индустрию. Каждый год сотни альпинистов поднимаются на вершину, при этом десятки остаются на ней навсегда.

Что тянет людей на вершину мира, и как Эверест превратился в коммерческий продукт?

Гости программы - Иван Душарин, вице-президент Федерации альпинизма в России и Сергей Ковалев, заместитель генерального директора по маркетингу и развитию ГК "АльпИндустрия".



