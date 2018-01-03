Трамп ответил на заявления Ким Чен Ына о "ядерной кнопке на столе"

Президент США ответил на слова лидера Северной Кореи о "ядерной кнопке на столе". У себя в твиттере Дональд Трамп предложил "кому-то из представителей истощенного и измученного голодом режима" КНДР проинформировать Ким Чен Ына о том, что у американского президента тоже есть ядерная кнопка, только она больше, мощнее и работает.

В своем новогоднем послании Ким Чен Ын заявил, что в 2017 году КНДР завершила создание национальных ядерных сил. Северокорейский лидер также напомнил, что его страна создала баллистическую ракету, способную поражать цели в континентальной части Соединенных Штатов. "На рабочем столе в моем кабинете есть ядерная кнопка", – подчеркнул Ким Чен Ын.

В конце декабря США расширили санкции в отношении КНДР. Совет Безопасности ООН следом ввел новые ограничительные меры в отношении Пхеньяна в ответ на ракетные испытания баллистической ракеты в ноябре.