В поисках российского следа

В понедельник были оглашены первые результаты расследования российского вмешательства в американскую президентскую кампанию, начатого летом прошлого года. Одним из результатов этого расследования стали аресты бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта и его бизнес-партнера Ричарда Гейтса. Вторым – признание своей вины бывшим советником кандидата Трампа по международным вопросам Джорджем Пападопулосом в том, что он дал ложные показания агентам ФБР во время первоначального этапа российского расследования. Американские наблюдатели ожидают, что это дело будет разрастаться.

Сначала ранним утром в понедельник стало известно, что первыми объектами громких обвинений стали Пол Манафорт и его многолетний партнер по бизнесу Ричард Гейтс. То, что Манафорту были предъявлены обвинения, не было полной неожиданностью: известно, что ФБР интересовалось деталями его деятельности как в Соединенных Штатах, так и на Украине, где он в течение многих лет был советником Виктора Януковича. Летом нынешнего года, например, агенты ФБР неожиданно нагрянули с обыском в его вашингтонский дом.

Сенсационными, впрочем, оказались объем и масштаб обвинений против одного из основных советников кандидата Дональда Трампа, который в течение нескольких ключевых месяцев был главой предвыборного штаба Трампа. Манафорту были предъявлены обвинения по 12 пунктам, из которых следует, что, по мнению следствия, видный американский лоббист по крайней мере с 2006 года параллельно с основной деятельностью занимался деятельностью преступной, скрывая от американской налоговой инспекции свои значительные зарубежные доходы, полученные за услуги, оказанные украинской "Партии регионов" и Виктору Януковичу. Он отмывал часть этих денег и не регистрировался в США в течение нескольких лет в качестве агента украинского правительства.

В обвинительном заключении детально описывается система перевода более чем 70 миллионов долларов, заплаченных Манафорту и Гейтсу украинскими клиентами на офшорные счета на Кипре и в Сент-Винсенте и Гренадинах. Уже с этих счетов 18 миллионов были потрачены Манафортом в Соединенных Штатах на недвижимость, дорогие машины, антикварные ковры, одежду, ремонт новоприобретенных домов и квартир. Признание виновным лишь в отмывании денег чревато 20-летним тюремным сроком.

В обвинениях, правда, нет главного, чего ожидали оппоненты Дональда Трампа – пункта о незаконных контактах бывшего главы предвыборного штаба Трампа с представителями Кремля. Обвинительное заключение касается в основном финансовых преступлений. Вскоре после обнародования этих обвинительных документов президент Трамп поспешил подчеркнуть именно этот факт, обратившись к помощи Твиттера. "Никакого сговора", – написал президент в своем сообщении.

Однако, выдержав паузу, прокуратура преподнесла реальный сюрприз и Белому дому, и многочисленным наблюдателям. Она сообщила, что Джордж Пападопулос, бывший советник кандидата Дональда Трампа, не только признал вину по предъявленному ему обвинению в даче ложных показаний ФБР, но и согласился сотрудничать со следствием в расследовании российского вмешательства в американский избирательный процесс.

Пападопулос рассказал следствию о своих контактах с неким российским профессором, проживающим в Лондоне и якобы имеющим обширные связи в российских правительственных кругах. Профессор познакомил весной прошлого года только что назначенного советником Трампа Пападопулоса с женщиной, которую он представил как родственницу Путина и рассказал о том, что уМосквы есть тысячи электронных сообщений, которые могут скомпрометировать Хиллари Клинтон. Мало того, в конце марта во время заседания с участием Дональда Трампа Пападопулос объявил, что он может с помощью московских знакомых организовать встречу кандидата Трампа с президентом Путиным.

Согласно документам, которые есть в распоряжении следствия, руководители предвыборного штаба Трампа проявили интерес к этой идее, поблагодарили Пападопулоса за хорошую работу, но решили, что самому кандидату не стоит встречаться с российскими представителями. Переговоры о возможной поездке в Москву самого обвиняемого продолжались до конца лета, но по неизвестной причине завершились ничем.

Такая характеристика его роли плохо вяжется с заявлением самого Дональда Трампа

Арест Пападопулоса 27 июля нынешнего года не был предан гласности. Он согласился сотрудничать со следствием, признал свою вину, по-видимому, в обмен на снисхождение со стороны суда. За ложные показания, данные ФБР (а он поначалу заявлял, что он встретился с "профессором" до того, как стал советником Трампа, и тот потчевал его ерундой), Пападопулосу грозило пять лет тюрьмы.

Именно этот неизвестный никому до понедельника свидетель, признавший свою вину, является очевидным звеном, которое увязывает предвыборный штаб Трампа и российскую кампанию в поддержку Дональда Трампа, пишет газета The New York Times. Белый дом попытался дистанцироваться от бывшего советника, пресс-секретарь президента заявила, что Пападопулос был волонтером, играл очень ограниченную роль в кампании Трампа. Но, как пишет газета, такая характеристика его роли плохо вяжется с заявлением самого Дональда Трампа, назвавшего его имя в числе своих пяти внешнеполитических советников весной прошлого года.

Кремль пытался предоставить Трампу компромат на Клинтон, но доказательств того, что это произошло, группа Мюллера не представила

Консервативная The Wall Street Journal не видит в обнародованной в понедельник информации доказательств сговора людей из окружения Дональда Трампа и представителей Кремля: "Специальный прокурор Роберт Мюллер обнародовал обвинения в налоговых преступлениях в отношении бывшего главы предвыборного штаба Пола Манафорта, из чего следует, что основным обвинением в адрес Дональда Трампа является недальновидность, состоявшая в том, что он нанял на работу пресловутого вашингтонского политтехнолога… Самое удивительное заключается в том, что ни одно из обвинений не затрагивает кампании 2016 года". В том, что касается признания Пападопулоса, то газета трактует его как свидетельство того, что Кремль пытался предоставить Трампу компромат на Клинтон, но доказательств того, что это произошло, группа Мюллера не представила.

Иными словами, вопрос, поставленный больше года назад критиками Дональда Трампа, остается безответным, по крайней мере, публично и сегодня.

На взгляд собеседника Радио Свобода, сотрудника Американского внешнеполитического совета Стивена Бланка, обвинения, обнародованные в понедельник, показывают, что следствие настроено крайне серьезно, и если незаконные контакты людей из окружения Трампа действительно имели место, о них станет известно:

История Пападопулоса, который признал вину и сотрудничает со следствием, выглядит более тревожной для администрации Трампа

– Манафорт и Гейтс обвиняются в совершении целого набора преступлений, проистекающих из услуг, оказанных ими Януковичу: это и отмывание денег, неуплата налогов, лживые показания во время федерального расследования. Совершенно очевидно, что следователи подготовили мощную доказательную базу. Они потребовали 10-миллионный залог с Манафорта и 5-миллионный залог с Гейтса. Все это очень серьезно, и следствие наверняка хочет сделать это дело показательным.

История Пападопулоса, который признал вину и сотрудничает со следствием, выглядит более тревожной для администрации Трампа. Он, насколько известно, первый человек из окружения Дональда Трампа из тех, кто вступал в контакты с российскими представителями и согласившийся сотрудничать со следствием. Если эта ниточка приведет к другим людям из предвыборного штаба Трампа, которые могли иметь прямо или косвенно дело с российским правительством, то следствием этого могут стать новые серьезные обвинения и, потенциально, крупный политический кризис.

– Вместе с тем, история Пападопулоса очень напоминает историю встречи сына Трампа Дональда-младшего и Пола Манафорта с российским адвокатом Весельницкой, которая также предлагала людям Трампа некие разоблачения в отношении Хиллари Клинтон. Та история не имела продолжения, по крайней мере, насколько мы знаем.

Все это свидетельства того, что правительство Путина санкционировало эти операции и, возможно, осуществляло руководство

– Прежде всего, стало однозначно ясно, что люди из окружения Трампа входили в контакты с российскими представителями. Вопрос в том, были ли это лишь контакты или, как подозревают критики Трампа, они переросли в сговор. Сговор – это серьезное преступление, которое, скорее всего, поднимается до разряда преступлений, наказуемых импичментом. На мой взгляд, признания Пападопулоса, попытка выхода на людей из ближайшего окружения Дональда Трампа Весельницкой – все это свидетельства того, что правительство Путина санкционировало эти операции и, возможно, осуществляло руководство, как сообщает газета The new York Times. Мы знаем, что следователи проверяли связи и других людей из окружения Трампа, так что не исключено, что список обвиняемых будет расширен и среди них могут оказаться высокопоставленные люди.

​– В понедельник ушел в отставку с поста главы лоббистской фирмы Тони Подеста, брат главы предвыборного штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты. Его фирма якобы также работала в интересах правительства Януковича, но представитель фирмы настаивает на том, что она была зарегистрирована в качестве агента. Это, на ваш взгляд, важный факт?

– Сговор с иностранным государством является преступлением, в то время как лоббизм от имени иностранного государства является законной деятельностью. Я совершенно уверен, что если в деятельности фирмы Подесты были признаки нарушения законов, то мы услышим об этом.

Как говорит юрист, сотрудник вашингтонского института имени Катона Илья Шапиро, пока очевидно лишь, что Кремль действительно вмешивался в американскую избирательную кампанию:

– Самый большой вывод – Россия пыталась оказать влияние на исход выборов и продолжает вести кампанию дезинформации. Это конечно так.

– А может эта история (а она явно расширяется) подорвать президентство Дональда Трампа?

– Неважно, любим мы или не любим Трампа, американский избиратель будет решать этот вопрос вне контекста российской истории. Я не думаю, что это объявление Мюллера изменит чье-то мнение по поводу президента.

– То есть американские законодатели не поддержат импичмент, пока у президента Трампа будет значительная поддержка среди избирателей-республиканцев?

– Да, я думаю, его поддержка не будет падать, если только не появится в результате расследования нечто гораздо более худшее, чем подозревают его противники.