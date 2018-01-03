Шорт-лист документального конкурса Радио Свобода "Молодые и свободные"

Фильм о юных леваках, которые решают участвовать в московской муниципальной кампании и впервые оказываются под арестом. Режиссер Дарья Гнашко.

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