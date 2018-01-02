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Признаки жизни

Только бог мне судья

Только Бог мне судья
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Только Бог мне судья. Режиссер Матвей Каковкин

Шорт-лист документального конкурса Радио Свобода "Молодые и свободные"

Фильм о подростках, живущих в одном из детских домов Смоленской области. Режиссер Матвей Каковкин.

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