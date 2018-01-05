Поворот на шар

Шорт-лист документального конкурса Радио Свобода "Молодые и свободные"

Трое молодых людей отправляются на поиски загадочного шара, чтобы записать свой первый музыкальный альбом. Режиссер Илья Ремезов. Шорт-лист документального конкурса Радио Свобода "Молодые и свободные".

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