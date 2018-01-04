Охота на украинцев и сумасшествие Бэннона

Доброе утро!

По северной Европе прошел зимний ураган "Элеонор", один человек погиб, не менее 15 пострадали. До этого ураган обрушился на Великобританию, оставив без электроэнергии десятки тысяч домов и вызвав перебои с транспортом. Но некоторым кажется, что это просто красиво.

Вчера днем Минобороны России неожиданно признало крушение “по техническим причинам” российского вертолета Ми-24 в Сирии 31 декабря и гибель двух его пилотов, но уже к вечеру Ъ, со ссылкой на доступные лишь ему источники в военно-дипломатических кругах, сообщил, что 31 декабря российскую авиабазу Хмеймим обстреляли из минометов радикальные исламисты. В результате было уничтожено семь самолетов и подорван склад боеприпасов. Ранения могли получить более десяти человек. Минобороны пока не комментировало публикацию Ъ.

Зато в Иране все вдруг волшебным образом успокоилось: командующий Корпусом стражей Исламской революции Мохаммад Али Джаафари сказал, что “смута” в стране подавлена. Все задержанные, по его словам, члены террористических организаций, которые действовали “по приказу США, сионистов и саудовского режима”. До этого в разных городах Ирана прошли проправительственные демонстрации. Чем нынешние протесты отличаются от массовых выступлений 2009 года, рассказывается тут.

Из России только две новости:

“Альфа-банк” отказался от работы с российскими оборонными предприятиями в связи с американскими санкциями. У оборонного комплекса, впрочем, имеется свой банк, Российская финансовая корпорация, полностью принадлежащая “Рособоронэкспрорту”.

Навальный обжаловал решение Верховного суда о своем недопуске до президентских выборов в апелляционной инстанции Верховного суда. Она, скорее всего, выскажет свое мнение еще до окончания новогодних праздников.

Украинский оппозиционер Михаил Саакашвили тоже провел день в судах: в иске к миграционной службе ему было отказано, суд отказался признать Саакашвили беженцем; в апелляционном суде рассмотрение иска прокуратуры, оспаривающей решение суда, отказавшегося сажать политика под домашний арест, опять перенесено.

Служба безопасности Украины обвинила российские спецслужбы в “охоте на украинцев” – в связи с задержанием в России гражданина Украины Олега Негоды, участвовавшего в боевых действиях против пророссийских сепаратистов в Донбассе. Сегодня Донбасс посетит министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, находящийся с двухдневным визитом в Украине. По его словам, "реалистичный и приемлемый мандат" миротворческой миссии ООН в зоне конфликта удастся согласовать еще до выборов Путина в России.

О том, что ядерная кнопка у президента США больше, чем у Ким Чен Ына, вы уже наверняка наслышаны. Это не помешало КНДР начать переговоры с Южной Кореей через специальную закрытую линию связи.

В США публика с нетерпением ждет выхода книги Майкла Волффа "Огонь и ярость: Белый дом при Трампе". Выдержки из нее уже опубликованы (тут, например, любопытный отрывок (англ.) с описанием повседневных привычек президента: в спальне Трампа в Белом доме стоят целых три телевизора) – в том числе опубликованы реплики бывшего советника Трампа Стивена Бэннона. Бэннон называет в Trump Tower, на которой присутствовала российский адвокат, обещавшая предвыборному штабу Трампа компромат на его соперницу Хиллари Клинтон, непатриотичным поступком, близким к измене. Дональд Трамп ответил на публикацию специальным заявлением, в котором утверждается, что Бэннон сошел с ума.

На встрече, о которой говорит Бэннон, присутствовал бывший глава избирательного штаба Трампа Пол Манафорт. В среду он подал иск к спецпрокурору Роберту Мюллеру, занимающемуся расследованием связей кампании Трампа с Россией, и министерству юстиции США. Требует сузить полномочия спецпрокурора. Мюллер пока не комментирует, но рассмотрение этого иска может привести к раскрытию деталей расследования. Будет интересно.

Три ссылки сегодня тоже интересные.

Про кино: список лучших фильмов минувшего года по версии Дмитрия Волчека и разговор с Дэвидом Линчем – о том, что творцу не обязательно страдать.

Про музыку: интервью пианиста Дениса Мацуева (он считает, что человек, который слушает классику плохим быть не может) и рассуждения Юрия Виноградова о формировании канона классической музыки.

История. Иммигранты были всегда, даже в допетровской Руси. Как и зачем они ехали в Россию, рассказывается тут.

Искренне ваши,

Семь-сорок