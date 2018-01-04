Минобороны РФ: при обстреле базы Хмеймим погибли двое россиян

В Министерстве обороны России подтвердили информацию СМИ об обстреле из минометов российской авиабазы Хмеймим в Сирии 31 декабря. В результате обстрела погибли двое российских военнослужащих, сообщили в ведомстве.

В то же время сообщение газеты "Коммерсант" об уничтожении семи российских самолетов в Минобороны России назвали "фейком".

Вчера "Коммерсант" со ссылкой на военные и дипломатические источники сообщил, что в результате минометного обстрела российской авиабазы Хмеймим в Сирии 31 декабря были выведены из строя четыре фронтовых бомбардировщика Су-24, два многоцелевых истребителя Су-35С и один военно-транспортный самолет Ан-72. Не менее 10 военнослужащих (не сообщается, российских или сирийских) были ранены. Обстреляли базу, как утверждается, радикальные исламисты. База Хмеймим находится в тылу сирийских правительственных войск.

Ранее Министерство обороны России признало гибель 31 декабря двух военнослужащих в Сирии в результате крушения вертолета, как утверждается, из-за технической неисправности.

11 декабря авиабазу Хмеймим посетил президент России Владимир Путин, объявивший там о выводе российской группировки из Сирии. Российские базы в стране, однако, остаются, а российская авиация продолжает оказывать помощь войскам сирийского президента Башара Асада. По сообщениям СМИ, только за 2017 год в Сирии погибли не менее 40 российских военных.