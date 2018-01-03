В Сирии разбился российский вертолет Ми-24, оба пилота погибли

В Сирии 31 декабря разбился российский военный вертолет Ми-24. О гибели двух членов экипажа сообщила международная расследовательская группа Conflict Intelligence Team со ссылкой на публикации в социальных сетях и на специализированных форумах.

Известно, что один из погибших – майор Артем Кулиш, а фамилия второго – Матвеев. Вертолет, в котором они находились, сопровождал конвой в провинции Хама и задел линию электропередач. В сообщении CIT подчеркивается, что место крушения находится в так называемой "зоне деэскалации". Неизвестно, был ли конвой, о котором идет речь, гуманитарным или боевым.

Гибель вертолета и обоих его пилотов подтвердили в Министерстве обороны России. В ведомстве утверждают, что крушение произошло в результате "технической неисправности". Также сообщается, что бортмеханик получил травмы и эвакуирован на авиабазу Хмеймим. В Минобороны подчеркивают, что огонь по вертолету не велся, передает агентство "Интерфакс".

С сентября 2015 года Россия проводит военную операцию в Сирии. В конце декабря глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о выводе из страны основной части российских войск, а также о формировании постоянной группировки на военных базах Хмеймим и Тартус. Официальных данных о численности российского контингента в Сирии и его потерях пока нет. По сообщениям СМИ, только за 2017 год в Сирии погибли не менее 40 российских военных.