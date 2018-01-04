Во Франции разрабатывается закон о борьбе с "фейковыми" новостями

Во Франции в этом году появится закон против распространения недостоверной информации и пропаганды в интернете. Об этом заявил в обращении к прессе президент страны Эммануэль Макрон. По его словам, распространением "пропагандистских материалов", особенно в период выборов, занимаются "тысячи аккаунтов" в социальных сетях. Они "могут за мгновение распространить ложь повсюду и очернить репутацию политика, публичного человека или журналиста", отметил французский президент.

Социальные сети должны взять на себя обязательства повысить прозрачность информации о проплачиваемых материалах, раскрывать личность рекламодателей и тех, кто их контролирует. Французский лидер также допустил ограничение на количество рекламы в социальных сетях. Максимальные суммы, потраченные на политическую рекламу в социальных сетях, будут ограничены, сказал Макрон.

Планируемые меры позволят по решению суда обязать администрацию социальной сети или сайта удалить тот или иной контент, блокировать аккаунт либо доступ к конкретному сайту, подчеркнул президент Франции. Законопроект предполагается разработать и представить до конца 2018 года.



В мае прошлого года Эммануэль Макрон обвинил российские государственные информационные агентства Russia Today и "Спутник" в распространении "фальшивых новостей" и "пропаганды", назвав их "агентами влияния". Ранее предвыборный штаб Макрона отказал журналистам этих двух изданий в аккредитации. В преддверии второго тура выборов президента Франции команда Макрона утверждала, что усилия российских хакеров и дезинформации направлены на то, чтобы сорвать его кампанию. Москва отрицала, что вмешивалась в ход президентских выборов во Франции.