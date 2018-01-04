Сандерс: США сомневаются в психическом здоровье лидера КНДР

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Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс выступила в защиту заявлений президента США Дональда Трампа о лидере КНДР Ким Чен Ыне и наличии у него ядерной кнопки. По словам Сандерс, в Белом доме сомневаются в психическом здоровье северокорейского лидера.
Сандерс не стала отвечать на вопрос, на каких основаниях в администрации президента США сделали вывод о состоянии Ким Чен Ына. Пресс-секретарь также отметила, что Трамп выполняет свои обещания и защищает американский народ.
Накануне президент США ответил на новогоднее заявление северокорейского лидера о том, что тот держит ядерную кнопку на своем рабочем столе. Трамп написал, что у него "тоже есть ядерная кнопка, только она больше, мощнее и работает" и предложил проинформировать об этом Ким Чен Ына.
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