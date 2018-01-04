Time: в США утвержден проект по созданию мобильной крылатой ракеты

Утвержденный в США проект по созданию мобильной крылатой ракеты наземного базирования может обернуться нарушением параметров американо-советского Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД). Об этом пишет журнал Time.

Американская крылатая ракета, согласно позиции Вашингтона, должна стать ответом на появление нового типа ракеты в российском арсенале. Ранее администрация президента Обамы еще на стадии разработки российской ракеты "Новатор" безуспешно пыталась убедить Москву, что она не стыкуется с Договором по РСМД.

Администрация Трампа утвердила изначально лишь символическую сумму на создание американской ракеты – 25 миллионов долларов, отмечает Time. Конструкторские разработки сами по себе не запрещены договором, только фактическое развертывание ракет. США обещает свернуть свой проект, если Россия сделает то же самое.

В начале декабря сообщалось, что Белый дом намерен ввести новые санкции в отношении России за нарушение Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Документ был подписан в декабре 1987 года. Он запрещает производить и испытывать баллистические и крылатые ракеты дальностью действия от 500 до 5500 километров и их пусковые установки, а имевшиеся к тому времени в СССР и США такие вооружения должны были быть уничтожены.