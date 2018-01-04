Правозащитница Ширин Эбади призвала иранцев продолжать протесты

Иранская правозащитница, лауреат Нобелевской премии мира Ширин Эбади призвала иранцев участвовать в акциях гражданского неповиновения и активно продолжать антиправительственные протесты по всей стране. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на интервью Эбади арабской газете "Ашшарк аль-Аусат"

По словам Эбади, конституция Ирана дает гражданам страны право протестовать, поэтому они должны оставаться на улицах. Она также призвала иранцев не оплачивать налоги, коммунальные счета и забрать деньги из государственных банков, чтобы оказать экономическое давление на правительство, заставить его прекратить насилие и выполнить требования демонстрантов. "Если правительство не слушало вас на протяжении 38 лет, значит, пришло время игнорировать то, что оно говорит вам сейчас", – сказала Эбади.

Ранее в интервью немецкому изданию Die Welt Эбади назвала "ужасающим" масштаб коррупции в Иране и отметила чрезвычайно высокий уровень безработицы среди молодых людей – основных участников уличных акций.



Демонстрации в Иране продолжаются уже неделю. Они начались под экономическими лозунгами, однако вскоре их сменили политические, направленные против руководства страны и самого режима исламской республики. Власти обвиняют зарубежные силы в подстрекательстве к протестам. Общее число жертв среди демонстрантов превысило 20, сотни людей арестованы. В среду в нескольких городах прошли массовые проправительственные демонстрации.