Майк Пенс: США помогут иранцам в борьбе за свободу

Международные экономические санкции в отношении Ирана подталкивают людей к антиправительственным протестам. Об этом в интервью "Голосу Америки" заявил вице-президент США Майк Пенс.

Иран, по словам Пенса, является основным государством, поддерживавшим международный терроризм. При этом иранские власти не просто нарушают права своих граждан, но и занимаются "экспортом терроризма" на Ближнем Востоке. "Ситуация, когда люди в Иране поднимаются, требуя перемен в своей стране, должна быть близка всем свободолюбивым людям в мире", – сказал Пенс.

Пенс заверил, что США и другие страны могут оказать огромную поддержку иранцам, если те продолжат борьбу за свободу и отвергнут радикальную идеологию, которая захватила их страну.

Пенс отметил, что сегодняшняя реакция Белого дома на события в Иране сильно отличается от "гнетущего молчания" президента США Барака Обамы в 2009 году во время так называемой "зеленой революции". Вице-президент считает, что своевременное обращение президента США Дональда Трампа со словами поддержки иранскому народу соответствует роли Америки как лидера свободного мира.

По мнению Пенса, послание Трампа иранцам может быть столь же резонансным, как речь президента США Рональда Рейгана в марте 1983 года. Тогда Рейган назвал СССР "империей зла", настаивая на аморальности советского режима.

Массовые акции протеста продолжаются в Иране с 28 декабря. Они начались под экономическими лозунгами, однако вскоре их сменили политические, направленные против руководства страны и самого режима исламской республики. 3 января в нескольких городах прошли массовые проправительственные демонстрации. Власти обвиняют зарубежные силы в подстрекательстве к протестам.

Президент США Дональд Трамп неоднократно выступал в поддержку участников акций протеста. В администрации США заявили, что Белый дом может ввести санкции против лиц, причастных к подавлению протестов.