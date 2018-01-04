Минареты Кадыровых

В чеченском городе Шали готовится к открытию новая мечеть, которая станет одной из самых больших в Европе: одновременно она сможет вмещать до 20 тысяч верующих. Источники финансирования строительства не разглашаются. Это будет уже шестая мечеть, названная именем представителя клана Кадыровых, но первая, возведенная в честь действующего главы Чечни Рамзана Кадырова.

Греческий мрамор, кристаллы Swarovski

В чеченском городе Шали готовится к открытию Шали-сити, передает государственная региональная телекомпания "Грозный". Шали-сити – это шесть жилых высоток от 12 до 16 этажей. Такая этажность настолько редка в Чечне, что местные медиа регулярно называют эти дома "небоскребами". Особенность чеченского жилищного строительства: дома сдают не с голыми стенами, а уже с ремонтом и даже с мебелью и бытовой техникой. Кроме того, в Шали-сити входит 21-этажное здание, стилизованное под исторические вайнахские сторожевые башни. Там будут работать ресторан, офисы и гостиница.

Но главная изюминка комплекса – мечеть, названная в честь Рамзана Кадырова. Она сможет одновременно вместить 20 тысяч верующих. Крупнейшие мечети мира вмещают по 100 тысяч, и даже по миллиону верующих, но в Европе мечеть Размана Кадырова станет одной из самых больших.

Официальное мусульманское духовенство России не имеет ничего против строительства мечети имени Рамзана Кадырова. "Мы будем очень рады, когда такая мечеть откроется. Называть мечети в честь правителей – в порядке вещей. Известная мечеть в Стамбуле – Султанахмет, мечеть Сулеймание названа в честь правителя, мечеть Баязида – в честь правителя. В арабских странах – то же самое", – сказал Радио Свобода Дамир Мухетдинов, член президиума Совета муфтиев России.

По официальной версии, назвать мечеть именем Рамзана Кадырова попросили жители Шали, но известно, что по крайней мере жителям центра города строительство доставило множество неудобств. По данным издания "Кавказ.Реалии", почти сотня семей, проживающих в центре Шали, подверглась выселению. Выселяемым шалинцам власти обещают построить дома "в самые короткие сроки", но не в центре Шали, а на окраине города. На время строительства новых домов выселенные семьи не получили никакой поддержки, сообщает "Кавказский узел".

Мечеть спроектирована узбекскими архитекторами в духе святынь Самарканда и Бухары. Ахмат Кадыров, отец Рамзана, с 1989 по 1993 год получал религиозное образование в Узбекистане. Власти Чечни считают Узбекистан важным экономическим партнером: в октябре Узбекистан посетили Рамзан Кадыров и депутат Госдумы Адам Делимханов, считающийся одним из самых влиятельных людей в Чечне. Кадырова принял президент страны Шавкат Мирзиёев.

В отделке мечети Рамзана Кадырова использован белый мрамор с греческого острова Тасос. По данным телекомпании "Грозный", такой же мрамор использован в украшении пола вокруг Каабы – мусульманской святыни в Мекке.

У мечети имени Рамзана Кадырова – эксклюзивный дизайн

"У мечети имени Рамзана Кадырова – эксклюзивный дизайн. Более того, декорации делают практически вручную. Так, например, элементы этих композиций – цветные кусочки мрамора. Их вырезают по рисунку, а дальше уже готовые части соединяют по специальной технологии. Люстры для Шалинской мечети изготавливают в Турции. 395 светильников, и все они с золотым покрытием. Каждый – украшают камни Swarovski. Аналога центральной люстры нет во всем мире. Снимать на видео ее не дают – пока все держится в секрете. Но по характеристикам уже понятно, что она будет выглядеть – без преувеличения – грандиозно. Ее высота семь с половиной метров, а вес около трех тонн", – рассказывает грозненское ТВ.

Высота минаретов мечети Рамзана Кадырова – 63 метра, высота купола – 43 метра. Рядом с мечетью будет парк с 12 фонтанами. Строительство мечети начато в 2012 году, изначально ее планировали сдать в 2015-м, но, как отметил в разговоре с Радио Свобода замглавы администрации Шали по строительству Ильяс Масаев, проект мечети был пересмотрен уже в ходе строительства: в том числе, ее вместимость была увеличена в два раза, с 10 до 20 тысяч человек.

Доверенные строители

Высотные дома в Шали-сити строит ООО "Шали-сити", по данным газеты "Коммерсант", непосредственно связанное с Фондом Ахмата Кадырова.

Инвестор хочет оставаться неизвестным. Также и размер инвестиций является тайной

"Инвестор хочет оставаться неизвестным. Также и размер инвестиций является тайной. Когда люди хотят внести вклад в строительство мечети, они могут не называть свои имена", – Ильяс Масаев не раскрыл Радио Свобода финансовые детали строительства мечети Рамзана Кадырова.

По словам собеседника Радио Свобода, знакомого со строительным рынком Чечни, вряд ли в такого рода проекты вкладываются деньги, выделяемые Чечне из российского бюджета. Гораздо более вероятно, это могут быть средства бизнесменов из чеченской диаспоры за пределами России, "добровольно-принудительно" привлеченные Кадыровым. Они могут быть проведены через сложные финансовые схемы: например, ранее они оформлялись как инвестиции из Объединенных Арабских Эмиратов.

О принудительных взносах не только для бизнесменов, но и простых чеченских бюджетников в Фонд Ахмата Кадырова неоднократно писали СМИ, Рамзан Кадыров эти обвинения отрицает.

По данным базы "Контур.Фокус", ООО "Мечеть-строй", строящая мечеть имени Рамзана Кадырова не имеет государственных контрактов.

"Мечеть-строй" – известная в Чечне компания, реализует значительную часть религиозного строительства в регионе. Основатель "Мечеть-строй" Амрудди Эдельгериев – двоюродный брат Рамзана Кадырова. В 2012 году Эдельгериев был задержан на таможне в Турции при попытке вывезти контрабандой 12 килограмм золота. Власти Чечни назвали задержание провокацией, Эдельгериев покинул Турцию по дипломатическому паспорту и вскоре перешел на работу в правительство Чечни. А еще одного из руководителей "Мечеть-строй" Зияуддина Махаева в 2011 году заподозрили в организации убийств чеченцев – оппонентов Рамзана Кадырова, эмигрировавших в Турцию.

В Фонде Ахмата Кадырова подтвердили, что участвуют в возведении мечети Рамзана Кадырова, а для комментариев предложили связаться с представителем ООО "Мечеть-строй". Он же, в свою очередь, отказался разговаривать с Радио Свобода.

Шалинский чиновник Ильяс Масаев уверен, что 20-тысячная мечеть в его городе не будет пустовать: хотя в Шали только 50 тысяч жителей, население Шалинского района – 130 тысяч человек.

Кроме того, власти Чечни рассчитывают, что мечеть Рамзана Кадырова, как одна из самых больших в Европе, будет привлекать туристов. Развитие туризма – важное направление в политике Кадырова. Практически одновременно с мечетью в Шали должен открыться чеченский горнолыжный курорт "Ведучи", откуда до шалинской мечети можно добраться за несколько часов на машине. Курирующий строительство мечети Кадырова Амрудди Эдельгериев – председатель комитета правительства Чечни по туризму.

Впрочем, успехи чеченского туризма пока не очень велики: этим летом чеченская туристическая особая экономическая зона (ОЭЗ) признана самой неэффективной ОЭЗ в России. По данным РБК, доходы бюджета Чечни на 84% складываются из безвозмездных поступлений из федерального центра.

"Финансирование Чечни и Крыма никак не связаны с их потребностями. Чечне выделяют деньги, потому что она контролирует территорию. Это геополитический приоритет, к экономическому росту такая политика не приводит", – говорит Наталья Зубаревич, директор региональной программы Независимого института социальной политики.

Семейные храмы

Мечеть Рамзана Кадырова будет не первой мечетью, носящей имя членов его семьи. Крупнейшие кадыровские мечети – мечеть имени его отца, Ахмата Кадырова, "Сердце Чечни" в Грозном и мечеть "Сердце матери" имени Аймани Кадыровой в Аргуне. Аймани Кадырова возглавляет фонд Ахмата Кадырова.

Мечети были открыты в 2008 и 2014 годах, вмещают более 10 тысяч верующих каждая, обе созданы турецкими архитекторами. "Сердце Чечни" выдержана в стиле Султанахамет – главной мечети Стамбула. На ее внутреннюю отделку ушло несколько тонн бронзы и 2,5 килограмма золота. "Сердце матери" – первая в России "мечеть в стиле хай-тек". Покрытие мечети меняет оттенки в зависимости от погоды – от светло-серого до бирюзово-синего.

В Центорое, родовом селе Кадыровых, в 2010 году была открыта мечеть Абдул-Хамида Кадырова, деда Рамзана Кадырова. Мечеть рассчитана на пять тысяч верующих. "Кадыровские мечети" построены и за пределами Чечни. В 2014 году Рамзан Кадыров открыл в Израиле мечеть имени Ахмата Кадырова в Абу-Гош, арабской деревне рядом с Иерусалимом. Считается, что Абу-Гош была основана выходцами из Чечни в XVI веке. Затраты на строительство мечети в Израиле составили 10 миллионов долларов, большую часть из них оплатили из Чечни.

В России в конце 2009 года в ИК-5 Пензы открылась мечеть имени Ильяса Кадырова, прадеда Рамзана. По данным "Кавказского узла", на момент открытия в пензенской колонии содержалось 300 заключенных-мусульман, из них только 10 были выходцами из Чечни. Рамзан Кадыров помог с финансированием строительства тюремной мечети по просьбе заключенных. Примечательно, что также в 2009 году в чеченском Гудермесе был инициирован снос мечети имени Джабраила Ямадаева. Мечеть была объявлена аварийной, хотя была построена лишь в 2005 году, но она финансировалась кланом Ямадаевых, враждебным кадыровскому.

"К помпезному строительству в Чечне население относится с безразличием, потому что никак повлиять на него невозможно", – считает один из правозащитников, работающих в Чечне. Он попросил сохранить анонимность в разговоре с Радио Свобода.

По мнению члена правления Правозащитного центра "Мемориал" Александра Черкасова, хотя строительные проекты в Чечне неоднократно сопровождались скандалами, связанными с использованием некачественных материалов или с принудительным переселением жителей реконструируемых районов, в этом направлении в Чечне есть успехи.

В селах мало огней, а минареты мечетей подсвечены неоном. Над этим можно смеяться, а можно не смеяться. Потому что это действительно обитаемый пейзаж

"Республика была чудовищно разрушена войнами. Когда пошло восстановление, сначала думали, что сделают только фасады в центре Грозного. Потом оказалось, что не только фасады и не только в центре Грозного. Да, подрядчики поворовывали: например, использовали вместо новых батарей старые из развалин. Но город восстановлен, много где построены дороги, в горах есть сотовая связь, электричество и газ появились в тех местах, где при советской власти это и не планировалось. Да, можно говорить про помпезность, но частный сектор люди во многом восстанавливали сами. Невозможность участвовать в общественной жизни в том числе способствует тому, что люди направляют свои силы на строительство. Представляете, вы едете по дороге темной ночью в предгорной Чечне. В селах мало огней, а минареты мечетей подсвечены неоном. Над этим можно смеяться, а можно не смеяться. Потому что это действительно обитаемый пейзаж", – рассказывает Черкасов.