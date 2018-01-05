Власти КНДР согласились на прямые переговоры с Южной Кореей

Власти КНДР приняли предложение Южной Кореи провести прямые переговоры 9 января. Это будет первая встреча на высоком уровне с 2015 года. Она пройдет в приграничном пункте в Пханмунджоме в демилитаризованной зоне на границе двух стран.

На переговорах планируется обсудить как участие КНДР в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане, так и ситуацию на Корейском полуострове, сообщил представитель министерства объединения Южной Кореи.

За последние два дня Сеул и Пхеньян несколько раз общались по специальной линии телефонной связи, восстановить которую распорядился в среду лидер КНДР Ким Чен Ын. Ранее выступая с новогодним поздравлением, он заявил, что Пхеньян открыт к диалогу с Сеулом и собирается направить свою национальную сборную на Олимпийские игры в Пхёнчхан. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин приветствовал желание Ким Чен Ына.

Идею межкорейских переговоров поддержал и президент США Дональд Трамп. А министерство обороны США объявило о переносе запланированных на начало 2018 года совместных военных учений с Южной Кореей. Пхеньян ранее резко осуждал планы провести учения, утверждая, что речь идет о подготовке к вторжению в КНДР.