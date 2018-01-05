Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию в Иране

Совет Безопасности ООН на экстренном заседании в пятницу обсудит обстановку в Иране. Заседание состоится по инициативе США. Москва выступила против этого предложения. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал призыв Вашингтона "вредным и деструктивным". По его словам, происходящее в Иране является "внутренним" делом этой страны.

Накануне власти Ирана обратились к Генеральному секретарю и Совету Безопасности ООН с письмом, в котором потребовали осудить Соединенные Штаты, обвиняя их в нарушении международного права и вмешательстве во внутренние дела. В нем, в частности, говорится, что президент и вице-президент США в своих многочисленных "абсурдных твитах" подстрекали граждан Ирана к участию в подрывных акциях. Дональд Трамп неоднократно критиковал руководство в Тегеране, называя его "жестоким и коррумпированным". В то же время представители администрации США подчеркивают, что протесты в Иране возникли стихийно и не были спровоцированы вмешательством извне. Госдепартамент США осудил насилие иранских властей в отношении демонстрантов.

Демонстрации в Иране продолжаются уже неделю. Они начались под экономическими лозунгами, однако вскоре их сменили политические, направленные против руководства страны и самого режима исламской республики. Власти обвиняют зарубежные силы в подстрекательстве к протестам. Общее число жертв среди демонстрантов превысило 20, сотни людей арестованы.