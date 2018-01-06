Забыть о победе

Незадолго до Нового года Владимир Путин торжественно объявил, что "задача борьбы с вооруженными бандами" в Сирии, "которую необходимо было решать с помощью широкомасштабного применения вооруженных сил", решена "блестяще". Не прошло и трех недель после "блестящей" победы, как "вооруженные банды" обстреляли российскую авиабазу Хмеймим и уничтожили или серьезно повредили семь боевых самолетов. Министерство обороны успокоило избирателей, назвав "сообщения о разрушениях техники" фейком. Да и то подумать – что такое потеря семи самолетов? У России же их много.

Но и без того "победа в Сирии" сомнительна. Правда, Кремлю удалось сохранить у власти в Дамаске Башара Асада. Путину это приятно. Но какое дело обычному российскому избирателю до того, как зовут сирийского диктатора, Асад или как-то иначе? Крупным достижением России считается получение авиабазы в Хмеймиме и военно-морской базы в Тартусе, однако в случае военного конфликта с НАТО эти базы капитулируют за нескольких часов – их выживание на сто процентов зависит от коммуникаций с Россией, которые крайне уязвимы. Путин с гордостью говорит о бесценном боевом опыте, полученном российскими летчиками. И опять, мягко говоря, лукавит: российские летчики безнаказанно уничтожали с воздуха либо гражданское население, либо противника, в распоряжении которого не было ни авиации, ни средств ПВО.

Однако в преддверии так называемых выборов 18 марта Путину необходима победа на мировой арене, которую можно предъявить избирателям. После аннексии Крыма, которую российский народ почему-то считает выдающимся достижением своего президента, его преследовали сплошные неудачи. "Проект Новороссия" провалился, Украина выжила, Дональд Трамп оказался совсем не "нашим", санкции все больнее сдавливают экономическую удавку и так далее. Ко всему этому добавились недавние массовые протесты в Иране. Они не привели к падению дружественного Москве режима, но заставят Тегеран сосредоточиться на внутренних проблемах и ослабить свои усилия в Сирии. Это ставит Путина перед дилеммой: либо возвращать туда российские войска, либо режим Асада снова окажется на грани падения.

Израильский востоковед Раз Цимет прав: "Не исключено, что Иран оказался на грани исторического поворота. Скорее всего, иранский режим переживет этот кризис. Но его длительное пренебрежение идущими в обществе процессами и требованиями общественности может усилить протест вплоть до настоящей угрозы выживанию режиму аятолл". Иранские власти действительно сталкиваются с серьезными вызовами. Дело не только в скачке цен на продовольствие и автомобильное топливо, ставшем детонатором недавней вспышки протеста. Истоки кризиса гораздо глубже. Массы устали от бедности, особенно заметной на фоне роскошной жизни клерикальной верхушки. В отличие от предыдущих протестов, нынешние охватили прежде всего низшие слои населения в провинции и лишь потом распространились на столицу, которая оставалась сравнительно спокойной. Молодежь, составляющая примерно половину населения страны, раздражена отсутствием социальных лифтов и высокой, около 28 процентов, безработицей. Информационная революция расширяет представления об окружающем мире и, соответственно, показывает ущербность средневековых установок и норм, навязываемых Ирану клерикальной верхушкой. Не случайно социально-экономические лозунги были быстро дополнены политическими – демонстранты требовали отстранения от власти клерикальной клики и Великого аятоллы Али Хосейни Хаменеи.

В Сирию лезть не стоило. Предупреждали же умные люди: ничего хорошего из этого не получится, сплошные хлопоты

Правящая иранская элита расколота на религиозных доктринеров традиционного толка и относительно модернизированных "прагматиков". Важно, что нынешние протесты были инициированы одной из фракций в иранском руководстве. В декабре прошлого года из окружения президента Хасана Рухани просочились сведения о секретных деталях проекта государственного бюджета: "Иранцы узнали, что миллиарды долларов уходят радикальным организациям, военным, Корпусу стражей исламской революции и религиозным фондам, обогащающим клерикальную элиту. В то же время в проекте бюджета предлагалось прекратить денежные субсидии миллионам граждан, поднять цены на топливо и приватизировать школы. Эта утечка, похоже, была предназначена для того, чтобы вызвать общественное негодование, что и было достигнуто". Иными словами, в Иране формируется классический набор факторов, вызывающих "цветные революции". Картина знакомая, не правда ли?

Вернемся к Сирии. Хотя Путин и его генералы говорят о "блестящей победе" российского оружия, главную роль в спасении Асада играют иранские спецназовцы из Корпуса стражей исламской революции, отряды радикальной группировки "Хезболла", банды шиитских головорезов из Ирака, Пакистана и Афганистана и наемников, набранных в Иране из местных безработных и афганских беженцев. Фактически это финансируемая Тегераном почти регулярная армия под командованием собственных офицеров и генералов. В мидовском официозе "Международная жизнь" писали, что ее общая численность достигает 70 тысяч человек. Российские вооруженные силы лишь поддерживают эти силы с воздуха, а сами контролируют лишь сравнительно небольшие зоны вокруг морских портов и авиабаз.

Разумеется, нынешние иранские лидеры окончательно из Сирии не уйдут. Но чтобы ослабить оппозиционные настроения, им придется сократить свое вмешательство в сирийскую войну. Эта война обходится Ирану недешево: в последние два-три года экономическая и военная помощь Асаду со стороны Тегерана колебались от 6 до 8 миллиардов долларов в год. Помимо этого еще и "Хезболла" получает от Ирана в год от 700 миллионов до одного миллиарда долларов. Для исламской республики это немалые суммы, к которым нужно добавить траты на содержание в Сирии собственных войск и наемников. Как бы то ни было, расходы на поддержку Асада Тегерану, по всему судя, придется уменьшить, вывести из Сирии кое-какие части, распустить некоторые шиитские отряды. И тогда Тегеран и особенно Асад потребуют от Москвы направить в Сирию сухопутные силы, компенсирующие выводимые иранские войска. Видимо, другого выхода у Путина не останется. Таким образом, о "блестящей победе над вооруженными бандами" придется забыть. Ну, не везет Путину с союзниками! И в Сирию лезть не стоило. Предупреждали же умные люди: ничего хорошего из этого не получится, сплошные хлопоты.

Юрий Федоров – политический эксперт

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