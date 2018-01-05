Эрдоган: Турция устала в ожидании приёма в Европейский Cоюз

Президент Турции Реджеп Эрдоган выразил "усталость" от долгого ожидания ответа со стороны Европейского Союза – готов ли Брюссель ответить определённо: желает ли он приёма Турции в ЕС или нет.

Эрдоган провёл в Париже переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, пытаясь улучшить отношения Анкары с Евросоюзом. Турецкий лидер заявил, что его страна не может ждать бесконечно. По словам президента Турции, первые шаги в сторону Европы были сделаны в 1963 году, 54 года назад. "Мы серьёзно устали, сказал он, и народ Турции – тоже".

Президент Франции на переговорах в Париже сказал турецкому коллеге, что, что ЕС мог бы предложить Анкаре скорее "партнёрство", нежели статус полноправного члена. По словам Макрона, в рассмотрении просьбы Турции "прогресс невозможен" в свете подавления гражданских прав и свобод после провалившегося государственного переворота в 2016 году.

Оба лидера выступили на совместной пресс-конференции в Елисейском дворце.

Отношения между Брюсселем и Анкарой ухудшились в прошлом году, после того, как лидеры некоторых европейских стран не позволили турецким политикам проводить предвыборную агитацию среди членов турецких общин, живущих в этих странах.