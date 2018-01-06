КНДР, "вероятно", отправит спортсменов на Олимпиаду в Южную Корею

Представитель Северной Кореи в Международном олимпийском комитете заявил, что КНДР, "вероятно", примет участие в зимних Олимпийских играх, которые пройдут в феврале в южнокорейском Пхенчхане.

Чанг Унг, представляющий КНДР в МОК, пообщался с журналистами в аэропорту Пекина, откуда он, как утверждается, отправится в Швейцарию, чтобы обсудить с представителями олимпийского комитета все детали возможного северокорейского участия в Играх. Агентство Reuters утверждает, что КНДР хочет отправить на Олимпиаду своих фигуристов.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын в новогоднем обращении заявил, что Пхеньян рассмотрит вопрос об отправке спортсменов на Олимпиаду.

Южная и Северная Кореи в последние дни возобновили диалог по специальной линии связи. Утверждается, что речь идет в том числе и об Олимпийских играх. Соединенные Штаты и Южная Корея недавно сообщили о переносе совместных военных учений, которые были запланированы на февраль, на более позднее время.